circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa d'Africa, la surreale 'lotta' per l'asciugamano tra il portiere del Senegal e i raccattapalle del Marocco - Video

Nei minuti finali dell'ultimo atto del torneo, la scena assurda diventata presto virale. Ecco cos'è successo a Rabat

La 'guerra dell'asciugamano' in Coppa d'Africa - X
La 'guerra dell'asciugamano' in Coppa d'Africa - X
19 gennaio 2026 | 19.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una storia che ha contorni surreali nella finale di Coppa d'Africa 2026, vinta dal Senegal contro il Marocco. Nei minuti finali dell'ultimo atto del torneo, il secondo portiere senegalese Yehvann Diouf si è trasformato in 'guardiano' dell'asciugamano del titolare Édouard Mendy, dopo che i giocatori del Marocco avevano tentato in ogni modo di portarlo via durante la partita. A guidare la carica, durante i supplementari (sotto una fitta pioggia), i marocchini Hakimi e Saibari. Poi, i rinforzi e l'arrivo (addirittura) dei raccattapalle per riuscire nell'impresa di togliere il telo al portiere avversario.

Sui motivi, le ipotesi sono diverse. La prima è quella di un disturbo pratico (evitare che il portiere si asciugasse gli occhi, sotto al diluvio) o psicologico, ma è stata addirittura tirata in ballo la magia nera.

Il motivo? Un rito Voodoo fatto all'oggetto, per 'spingere' il Senegal alla vittoria. Questo almeno, il pensiero nella testa di parte dei calciatori e dei tifosi del Marocco. Alla fine, a spuntarla è stata il Senegal. Con il gol di Pape Gueye all'inizio dei supplementari.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Senegal Marocco asciugamano Senegal Marocco Senegal Marocco asciugamano Coppa d'Africa
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza