Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati: da oggi, martedì, 11 agosto, CR7 e la modella spagnola sono ufficialmente marito e moglie. Dopo giorni di indiscrezioni e voci sulle nozze, la coppia ha confermato il matrimonio sui social. Ronaldo e Georgina, insieme dal 2017, hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano da paparazzi e curiosi, riuscendo a mantenere il massimo della riservatezza fino all’annuncio. A svelare la notizia sono stati proprio loro, con una foto pubblicata su Instagram, mostrando le fedi, con due cuori e le loro iniziali a corredo del post.

Quella del fuoriclasse portoghese è stata una cerimonia per pochi intimi a Cascais, nel sud del Portogallo. Tutto un anno dopo la proposta di matrimonio a Georgina, fatta da Ronaldo l'11 agosto dell'anno scorso.