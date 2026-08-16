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Cristiano Ronaldo, ritiro vicino: "Questa potrebbe essere la mia ultima stagione"

Il fuoriclasse portoghese pronto ad appendere gli scarpini al chiodo

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cristiano Ronaldo è pronto al ritiro? Oggi, domenica 16 agosto, il fuoriclasse portoghese, fresco di matrimonio con la compagna Georgina Rodriguez, ha rivelato che quella che sta per iniziare sarà, con ogni probabilità, la sua ultima stagione da calciatore.

L'attaccante, 41 anni oggi all'Al Nassr, ha infatti rilasciato un'intervista esclusiva a Vogue Magazine: "Questo è probabilmente il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare un'eredità spettacolare", ha detto Ronaldo, che ha poi spiegato di avere piani per il futuro, "i piani per il futuro sono già molto chiari davanti a me".

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