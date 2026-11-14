La nuova vita di Dani Alves gli è costata il matrimonio. Secondo quanto rivelato da El Pais, l'ex calciatore brasiliano, che ha vestito anche la maglia della Juventus, ha divorziato dalla moglie proprio per la sua nuova 'carriera' come predicatore. Dopo essere uscito dal carcere infatti, Alves ha intrapreso la strada della fede diventando un pastore evangelico e oggi gira il mondo per predicare gli insegnamenti.

I suoi tanti viaggi lo portano però a essere lontano da casa per lunghi periodi, una situazione che la moglie, Joana Sanz, donna spagnola di 34 anni, non riesce più a sopportare. In risposta alla domanda di un follower, Sanz si è sfogata sul proprio profilo Instagram: "No, non lo accompagno nei suoi viaggi e non sono nemmeno religiosa. Più vedo quello che fa, più mi allontano da tutto ciò".

Poi lo scoop: "Vorrei anche chiarire che siamo separati da un po' di tempo, proprio per questo motivo". Una conferma alle indiscrezioni che da tempo circolavano in Brasile, e che ora vorrebbero la donna pronta a chiedere il divorzio.