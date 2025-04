Sabato di semifinali per gli azzurri del tennis, impegnati negli Atp 250 di Marrakech e Bucarest. Ecco il programma

Da Bucarest a Marrakech, il sabato del tennis parla azzurro. Oggi, 5 aprile, negli Atp 250 sulla terra rossa in Romania e Marocco sono due gli azzurri impegnati nelle semifinali. Alle 14, a Marrakech scenderà in campo Luciano Darderi, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, finalista lo scorso anno. Non prima della stessa ora, a Bucarest toccherà invece a Flavio Cobolli contro Damir Dzumhur (numero 65 del ranking).

Darderi-Carballes Baena e Cobolli-Dzumhur, precedenti

Tra Luciano Darderi e Roberto Carballes Baena ci sono due precedenti, entrambi a livello Challenger, vinti dallo spagnolo. Dopo Cordoba 2024, oggi l’azzurro cercherà la seconda finale Atp in carriera.

Tre precedenti, pure qui a livello Challenger, tra Flavio Cobolli e Damir Dzumhur (bosniaco avanti 2-1). Anche il fiorentino insegue la seconda finale della carriera.

Darderi-Carballes Baena e Cobolli-Dzumhur, dove vedere i match

I match agli Atp 250 di Marrakech e Bucarest di Luciano Darderi e Flavio Cobolli saranno visibili su Sky Sport (canali 203 e 204) e Tennis Tv, mentre in streaming saranno disponibili su Sky Go e Now.