Darderi-Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tv

L'azzurro contro il russo nel terzo turno degli Australian Open

Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
23 gennaio 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Darderi a caccia degli ottavi agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro sfida il russo Karen Khachanov - in diretta tv e streaming - nel terzo turno. Nelle due partite disputate fin qui Darderi è riuscito a eliminare Garin e Baez.

Darderi-Khachanov, orario e precedenti

La sfida tra Darderi e Khachanov è in programma sabato 24 gennaio a mezzanotte e mezza ora italiana. Quello di Melbourne sarà il primo precedente tra i due tennisti, che non si sono mai affrontati fin qui in carriera.

Darderi-Khachanov, dove vederla in tv

Darderi-Khachanov sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

