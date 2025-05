Dopo il secondo lunedì di riposo, il Giro d'Italia torna oggi martedì 20 maggio con la decima tappa. Una cronometro di 28,6 km da Lucca a Pisa. Si riparte dopo lo spettacolo degli sterrati toscani: in testa alla classifica generale c'è il messicano Isaac Del Toro, con un vantaggio di 1'13 su Juan Ayuso e di 1'30 sull'azzurro Antonio Tiberi.

Giro d'Italia, percorso decima tappa

Ma quale sara il percorso della decima tappa del Giro d'Italia? La Corsa Rosa riparte con la cronometro Lucca-Pisa di 28,6 km e dislivello di 150 metri. Una tappa quasi pianeggiante, con una breve e salita a metà. Partenza a Lucca con il giro quasi completo delle mura cittadine. Si raggiunge poi la statale del Brennero attraverso la zona sud della città con una serie di svolte. Il percorso dopo il primo rilevamento intermedio diventa praticamente dritto, sempre in lievissima ascesa fino alla galleria dei Monti Pisani (950 m).

Dopo l’uscita una serie di ampi e veloci tornanti porta a San Giuliano Terme e di lì alla frazione di Asciano. Sempre per vie rettilinee si raggiunge l’abitato di Pisa a 3 km dall’arrivo. Arrivo in centro accanto alla torre pendente. Ultimi km con diverse curve in sequenza e attraversamenti dell’Arno. Poco dopo l’ultimo chilometro si lascia il lungofiume per andare verso il centro storico. A 500 m inizia un tratto lastricato che termina all’ultima curva. Rettilineo finale di 200 m su asfalto larghezza 6 m.

Giro d'Italia, dove vedere decima tappa

La decima tappa del Giro d'Italia partirà alle 13:25. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.