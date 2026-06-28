L'americano batte per un centesimo il connazionale Noah Lyles. Grande prestazione dell'azzurro
Trayvon Bromell vince i 100 metri a Parigi, in Diamond League. L'americano batte per un centesimo il connazionale Noah Lyles (9"90 contro 9"91), al termine di una gara gestita in maniera perfetta. Terzo l'azzurro Marcell Jacobs, sorridente al traguardo con il suo 9"96, nuovo primato stagionale che fa ben sperare in vista degli Europei di Birmingham, al via ad agosto. Continua così il momento positivo di Jacobs, in grande crescita dopo il ritorno con il suo storico allenatore Paolo Camossi, con cui aveva raggiunto i due ori olimpici a Tokyo (100 metri e staffetta 4x100) nel 2021.