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Mondiali, oggi Argentina-Capo Verde ai sedicesimi - Diretta

L'Albiceleste inizia il suo percorso nella fase a eliminazione diretta del torneo

Messi - IPA
Messi - IPA
03 luglio 2026 | 23.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Argentina torna in campo ai Mondiali 2026. Alla mezzanotte di oggi, venerdì 3 luglio, l'Albiceleste sfida Capo Verde nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada: la partita di Miami vale un posto agli ottavi contro l'Egitto, qualificatosi grazie al successo ai rigori contro l'Australia.

Dove vedere Argentina-Capo Verde? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva Dazn. Il match si potrà seguire in streaming sull'app di Dazn

Nella notte, alle 3:30 ora italiana, andrà in scena l'ultima partita dei sedicesimi tra Ghana e Colombia.

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