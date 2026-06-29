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Mondiali, oggi sedicesimi Brasile-Giappone - Diretta

Dopo un girone eliminatorio dominato, la Selecao di Carlo Ancelotti inizia il suo percorso nella fase a eliminazione diretta del torneo

Vinicius e Ancelotti - IPA
Vinicius e Ancelotti - IPA
29 giugno 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Brasile inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali sfidando il Giappone a Houston nei sedicesimi di finale oggi, lunedì 29 giugno. La Selecao di Carlo Ancelotti si è imposta nel gruppo C con 7 punti, mentre il Giappone ha chiuso al secondo posto nel girone F alle spalle dell'Olanda. Si gioca alle 19.

La partita Brasile-Giappone sarà trasmessa in diretta su Dazn e Rai 1. Il match sarà disponibile in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

La vincente di questo match affronterà, agli ottavi, la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio.

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