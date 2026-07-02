Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il tennista azzurro sfida l'australiano James Duckworth - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Londra. All'esordio il romano ha sconfitto in 4 set l'argentino Mariano Navone, mentre Duckworth ha avuto la megli sull'olandese Tallon Griekspoor.