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Wimbledon, oggi Cobolli-Duckworth al secondo turno - Diretta

Il numero 10 del ranking Atp affronta l'australiano a Londra

Flavio Cobolli - IPA
Flavio Cobolli - IPA
02 luglio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
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Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il tennista azzurro sfida l'australiano James Duckworth - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Londra. All'esordio il romano ha sconfitto in 4 set l'argentino Mariano Navone, mentre Duckworth ha avuto la megli sull'olandese Tallon Griekspoor.

Dove vedere il match? Cobolli-Duckworth sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

I due tennisti si sono sfidati due precedenti, il primo vinto da Cobolli al primo turno dello Us Open 2024 e il secondo dall'australiano ad Almaty l'anno scordo in due set nei quarti di finale.

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