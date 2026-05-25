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Roland Garros, oggi Cobolli-Pellegrino al primo turno - Il match in diretta

I due azzurri si affrontano al debutto a Parigi

Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
Flavio Cobolli - Fotogramma/IPA
25 maggio 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Derby azzurro al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, Flavio Cobolli sfida Andrea Pellegrino - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam di Parigi. Il tennista romano arriva dall'eliminazione al terzo turno degli Internazionali d'Italia, dove si è arreso all'argentino Tirante, mentre Pellegrino si è spinto fino agli ottavi di finale prima di essere eliminato da Jannik Sinner.

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Dove vedere Cobolli-Pellegrino? Il match, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Cobolli che guida il parziale con tre vittorie a una

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