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Roland Garros, Berrettini soffre il caldo di Parigi: cos'è successo con Fucsovics

Il tennista azzurro ha esordito nello Slam francese

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
25 maggio 2026 | 13.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini soffre il caldo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'ungherese Morton Fucsovics nel primo turno dello Slam parigino, in una partita condizionata dalle condizioni al limite del proibitivo in Francia. A Parigi infatti le temperature hanno superato i 30 gradi, con i tennisti che stanno accusando la fatica.

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A ogni cambio di campo infatti, Berrettini si passa sul collo e sulla testa il ghiaccio fornito dagli organizzatori del torneo. Un modo per provare a rinfrescarsi e ritrovare le forze. Al termine di ogni set inoltre l'azzurro cambia la maglietta, bagnata dal sudore. Azioni che rendono bene l'idea della difficoltà dei tennisti a giocare con un clima così caldo.

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berrettini berrettini roland garros roland garros 2026 berrettini fucsovics berrettini caldo
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