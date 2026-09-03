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US Open, oggi Cobolli-Schoolkate - Diretta

Il tennista azzurro affronta l'australiano nel secondo turno dello Slam americano

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
03 settembre 2026 | 19.29
Simone Cesarei
LETTURA: 0 minuti

Flavio Cobolli torna protagonista agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l'australiano Tristan Schoolkate - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana all'esordio, mentre Schoolkate ha superato Basavareddy.

In caso di passaggio del turno ad attendere Cobolli ci sarebbe il vincente tra Blockx e Trungelliti.

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