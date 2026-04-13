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Serie A, oggi Fiorentina-Lazio - Diretta

I viola ospitano i biancocelesti nella 32esima giornata di campionato

Noslin e Taylor - Ipa/Fotogramma
Noslin e Taylor - Ipa/Fotogramma
13 aprile 2026 | 19.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i biancocelesti volano a Firenze per sfidare la Fiorentina - in diretta tv e streaming - nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Parma, mentre i viola sono stati battuti 3-0 dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Nell'ultima giornata di campionato invece la squadra di Vanoli ha vinto in trasferta con l'Hellas Verona 1-0.

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Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà il Napoli in trasferta mentre la Fiorentina ospiterà il Sassuolo.

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