La Formula 1 torna in pista con il Gp di Silverstone . Oggi, domenica 6 luglio, si corre il Gran Premio della Gran Bretagna , dodicesima prova del Mondiale. Si riparte dal dominio nelle qualifiche del campione del mondo in carica Max Verstappen , valso la pole position. Poi Oscar Piastri e Lando Norris su McLaren e George Russell su Mercedes. Ferrari in terza fila con Charles Leclerc (quinto) e Lewis Hamilton (sesto) .

Il Gp di Silverstone viene trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara, in programma alle 16, sarà visibile in chiaro su TV8 alle 19 e si potrà seguire anche sull'app Sky Go e su Now.