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Formula 1, oggi qualifiche Gp Monza - Diretta

Alle 16 i piloti tornano in pista per dare la caccia alla pole position del Gran Premio d'Italia

Charles Leclerc - IPA
Charles Leclerc - IPA
05 settembre 2026 | 15.13
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 5 settembre, tocca alle qualifiche del Gp di Monza, che stabiliranno la pole position nel 'Tempio della velocità'. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con grandi aspettative per la nuova power unit montata dalle Rosse. In mattinata, nella terza sessione di libere, il più veloce in pista è stato il pilota della Mercedes George Russell, proprio davanti a Hamilton. Si comincia alle 16.

Dove vedere le qualifiche del Gp di Monza? Il Gran Premio verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8 (per quanto riguarda qualifiche e gara). Tutti gli appuntamenti del Gran Premio d'Italia saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now e gratis su Tv8.it (sempre qualifiche e gara).

Domani, domenica 6 settembre, scatterà alle 15 la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia.

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