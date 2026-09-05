circle x black
Cerca nel sito
 

Gp Monza, Russell domina la terza sessione di libere davanti a Hamilton

Il pilota della Mercedes chiude la sessione della mattinata con il miglior tempo, segue la Ferrari del sette volte campione del mondo. Alle 16 le qualifiche

George Russell - IPA
George Russell - IPA
05 settembre 2026 | 13.38
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

George Russell è ancora il più veloce a Monza e chiude davanti a tutti le terze libere del Gran Premio d'Italia oggi, sabato 5 settembre. Dopo la migliore prestazione in pista di ieri, il pilota della Mercedes fa segnare il miglior tempo nella sessione della mattinata in 1:22:219 davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton (+0.226) e alla Red Bull di Max Verstappen (terzo a +0.350). Quarto il compagno di squadra Kimi Antonelli (che nella gara di domenica scatterà dall'ultima posizione a causa di una penalità per aver sostituito la power unit per la quinta volta in stagione). Poi Norris quinto, Leclerc sesto e Lindblad settimo. Piastri, Gasly e Colapinto chiudono la top ten. Nel pomeriggio, alle 16, le qualifiche per definire la pole position.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Gp Monza Antonelli Hamilton Leclerc Russell terze libere Monza
Vedi anche
Venezia 83, bagno di folla per Robert Pattinson: l'arrivo al Lido per 'Primetime' - Video
Nanni Moretti torna a Venezia dopo 37 anni, i fan lo accolgono tra selfie e autografi - Video
Edi Rama a Cernobbio: "La differenza tra Vannacci e Meloni? Giorgia è brava e bella" - Video
Bardella elogia il governo di Meloni e Salvini: "Spero continui per anni" - Video
A Cernobbio è il Vannacci day tra foto e strette di mano. Gli organizzatori: "Siamo tra amici" - Video
Forum Ambrosetti, il diario della prima giornata a Cernobbio - Video
Crosetto a Bari per la festa di Fdi: "Quando ho fondato il partito mi aspettavo tutto questo" - Video
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza