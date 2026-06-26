Giornata decisiva per le sorti del gruppo I ai Mondiali 2026 . Norvegia e Francia , già qualificate ai sedicesimi di finale, si affrontano oggi, venerdì 26 giugno , al Gillette Stadium di Foxborough per stabilire la prima classificata del girone. Entrambe le nazionali hanno vinto le prime due partite del gruppo contro Senegal e Iraq , che si affronteranno al Bmo Field di Toronto. Entrambe le nazionali, reduci da due sconfitte nelle prime due partite, hanno un solo risultato a disposizione per sperare di restare in corsa nel torneo. Si gioca alle 21.

La partita tra Francia e Norvegia sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn, mentre Senegal-Iraq sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.