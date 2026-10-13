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Champions League, oggi Inter-Bruges - Diretta

I nerazzurri ospitano la squadra belga nella seconda giornata della fase campionato

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
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13 ottobre 2026 | 20.07
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 13 ottobre - in diretta tv e streaming - i nerazzurri ospitano il Bruges a San Siro nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Chivu, prima in classifica in Serie A insieme alla Lazio, ha perso 2-1 all'esordio in coppa contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Anche la squadra belga ha perso al debutto europeo, in casa contro l'Aston Villa (2-3).

L'Inter tornerà poi in campo in Serie A, dove il prossimo weekend sfideranno il Bologna nella trasferta del Dall'Ara.

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