circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Lazio-Inter - Diretta

I biancocelesti ospitano i nerazzurri nella 36esima giornata di campionato

Lautaro Martinez - Afp
Lautaro Martinez - Afp
09 maggio 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match in Serie A. Oggi, sabato 9 maggio, la Lazio ospita l'Inter - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella 36esima giornata di campionato, in quello che sarà antipasto della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria in trasferta contro la Cremonese, battuta in rimonta allo scadere 2-1, mentre i nerazzurri hanno appena vinto il loro 21esimo scudetto superando il Parma 2-0 a San Siro.

CTA

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio è attesa dal derby con la Roma mentre l'Inter ospiterà l'Hellas Verona.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio inter lazio inter lazio inter diretta lazio diretta inter diretta lazio inter live lazio live inter live lazio inter risultato
Vedi anche
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza