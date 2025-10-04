circle x black
Serie A, oggi Lazio-Torino - La partita in diretta

I biancocelesti ospitano i granata all'Olimpico

Castellanos - Fotogramma/IPA
Castellanos - Fotogramma/IPA
04 ottobre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
Torna la Serie A e il sabato di campionato si apre con Lazio-Torino. Oggi, 4 ottobre, i biancocelesti ospitano i granata all'Olimpico nella sesta giornata. Sfida delicata da una parte e dall'altra, con la squadra di Sarri a caccia di punti pesanti per rialzare la classifica e quella di Baroni (già a rischio esonero) in crisi di risultati, dopo il ko contro il Parma di pochi giorni fa. Calcio d'inizio alle 15.

Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv.

Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

