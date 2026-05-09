circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Lecce-Juventus - Diretta

I salentini sfidano i bianconeri nella 36esima giornata di campionato

Jeremie Boga - Ipa/Fotogramma
Jeremie Boga - Ipa/Fotogramma
09 maggio 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri scendono in campo a Lecce - in diretta tv e streaming - per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro l'Hellas Verona, che da già retrocesso è riuscito a fermare la corsa Champions bianconera sull'1-1 all'Allianz Stadium, mentre quella salentina ha battuto il Pisa in trasferta.

CTA

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà la Fiorentina mentre il Lecce volerà a Sassuolo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie a serie a oggi lecce juventus juventus diretta juventus live lecce juventus diretta lecce juventus live lecce juventus risultato
Vedi anche
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza