Milano Cortina 2026 riparte oggi, 9 febbraio, con gli atleti italiani di nuovo protagonisti in diverse discipline, dal curling alla combinata di sci alpino fino all’hockey e allo slopestyle femminile. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono la sfida nel doppio misto di curling con gli azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner, la combinata a squadre maschile di sci alpino e altre finali con medaglie in palio.