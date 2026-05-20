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Serie B, semifinale playoff: oggi Palermo-Catanzaro - Diretta

I rosanero ospitano i giallorossi nel ritorno degli spareggi promozione

Pohjanpalo - Ipa/Fotogramma
Pohjanpalo - Ipa/Fotogramma
20 maggio 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Palermo ospita il Catanzaro - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto degli spareggi per la promozione in Serie A. Allo stadio Barbera si riparte con i calabresi in netto vantaggio nel doppio confronto, visto che all'andata i giallorossi si sono imposti per 3-0 sulla squadra di Inzaghi. La vincente troverà in finale il Monza, che ha superato la Juve Stabia nella prima semifinale.

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L'andata della finale dei playoff è in programma domenica 24 maggio, mentre il ritorno venerdì 29.

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