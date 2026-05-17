Jannik Sinner a caccia del titolo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nella finale del Masters 1000 di Roma. Sinner è riuscito a raggiungere l'ultimo atto del torneo di casa, proprio come un anno fa, quando fu battuto da Carlos Alcaraz nella finale del Foro Italico.