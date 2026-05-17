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Internazionali, la finale: oggi Sinner-Ruud - Diretta

Il tennista azzurro sfida il norvegese nell'ultimo atto del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
17 maggio 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a caccia del titolo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nella finale del Masters 1000 di Roma. Sinner è riuscito a raggiungere l'ultimo atto del torneo di casa, proprio come un anno fa, quando fu battuto da Carlos Alcaraz nella finale del Foro Italico.

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Ad attendere Sinner ora c'è il Roland Garros, Slam che concluderà la stagione sulla terra.

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