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Quinto match nella rassegna continentale per gli azzurri del ct De Giorgi
Quinto match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, giovedì 17 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Slovenia a Modena. L'Italvolley ha vinto tutte e quattro le partite disputate in questa rassegna continentale, contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca ed è già qualificata agli ottavi di finale. Si comincia alle 21:05.
Dove vedere Italia-Slovenia? La partita è visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia sono inoltre visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.
Gli ottavi di finale del torneo si disputeranno a Torino, domenica 20 o lunedì 21 settembre.