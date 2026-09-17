Quinto match per l' Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, giovedì 17 settembre , la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Slovenia a Modena. L' Italvolley ha vinto tutte e quattro le partite disputate in questa rassegna continentale, contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca ed è già qualificata agli ottavi di finale. Si comincia alle 21:05 .

Dove vedere Italia-Slovenia? La partita è visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia sono inoltre visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.