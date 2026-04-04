circle x black
Cerca nel sito
 

Disastro Italia, Chivu difende Bastoni: "Ci ha messo la faccia, nonostante le difficoltà"

Il tecnico dell'Inter ha parlato del difficile momento del giocatore nerazzurro, dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali

Cristian Chivu - Fotogramma/IPA
Cristian Chivu - Fotogramma/IPA
04 aprile 2026 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cristian Chivu difende Alessandro Bastoni, dopo i giorni difficili trascorsi in Nazionale e la mancata qualificazione degli Azzurri al Mondiale: "L’ho lasciato con le stampelle e l’ho visto in campo in Nazionale tre giorni dopo, ha dato la disponibilità e ci ha messo la faccia nonostante le difficoltà. E' dispiaciuto per quanto accaduto ma, allo stesso tempo, contento di aver ricevuto il sostegno dei suoi compagni" ha spiegato l'allenatore dell'Inter in conferenza stampa, prima del big match di Pasqua contro la Roma.

CTA

Chivu ha parlato anche del possibile addio di Bastoni all'Inter, nella prossima sessione di mercato: "Non posso controllare il suo futuro e quello che vorrebbe fare. Sarà lui a decidere, ma finché è qua darà il 100%. Sarei felice che rimanesse, così come sarei felice se anch'io restassi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bastoni Italia Bastoni Nazionale Cristian Chivu Inter
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza