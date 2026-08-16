Novak Djokovic choc a Cincinnati. Il tennista serbo è stato eliminato all'esordio del Masters 1000 americano dall'argentino Tirante, che si è imposto in rimonta in tre set con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 e ha raggiunto così il terzo turno del torneo. A fine partita Djokovic, apparso in notevole difficoltà fisica durante il match, ha rivelato che i problemi, per lui, potrebbero essere più seri del previsto.

"Prima di tutto, complimento al mio avversario di oggi. Sinceramente, non è stata una partita piacevole per me", ha detto il serbo dopo la partita, "non è la prima volta che mi sento così e non sarà l'ultima. È così che vanno le cose. Le condizioni non sono il problema. Ho un problema di salute che sopporto da molti anni ormai. Mi causa molti problemi, specialmente quando c'è molta umidità e caldo".

Djokovic non ha specificato però il tipo di problema: "Sapevo che queste condizioni mi avrebbero penalizzato, ma ci sono anche altre cose: i nervi e tutto ciò che comporta una partita come questa. Tutto ciò peggiora ulteriormente la situazione e questo è quello che è accaduto"