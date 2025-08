Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati. Per il secondo anno di fila, l'ex numero uno del ranking Atp rinuncerà al torneo americano, ultimo grande appuntamento prima degli Us Open (in programma dal 24 agosto al 7 settembre). La notizia era nell'aria dopo il forfait a Toronto, ma la conferma da parte del serbo chiarisce anche un altro particolare non banale: Nole arriverà all'ultimo Slam della stagione con diversi mesi senza partite sul cemento. Il suo ultimo match su questa superficie è la finale del Masters 1000 di Miami persa contro Jakub Mensik, datata 31 marzo.

Djokovic, sfida a Sinner agli Us Open

Dopo la semifinale persa contro Jannik Sinner a Wimbledon, Djokovic riparte quindi dagli Us Open per il nuovo assalto al 25esimo Slam della carriera. Consapevole che a New York potrà avere una delle ultime occasioni per riuscire nell'impresa. Il serbo ha vinto quattro volte il torneo: nel 2011, 2015, 2018 e 2023. Due anni fa aveva battuto in finale Daniil Medvedev. Adesso l'avversario numero uno, tanto per cambiare, sarà il campione in carica Jannik Sinner. L'azzurro ha già cominciato la preparazione per l'ultima parte dell'anno e parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati con l'obiettivo di riconfermarsi vincitore. Per non perdere punti pesanti nel ranking Atp e conservare la prima posizione fino alla fine della stagione.