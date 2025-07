Punti interrogativi sulle condizioni fisiche di Novak Djokovic verso la semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Oggi, giovedì 10 luglio, il serbo ha cancellato l'allenamento inizialmente prenotato sul Campo 2 dell'Aorangi Park. Una seduta che, in teoria, avrebbe dovuto affiancare (e succedere) quella di Sinner, con inizio previsto un'ora prima.

Wimbledon, Djokovic cancella allenamento

Per Djokovic, probabile che la cancellazione dell'allenameno sia legata alla caduta di ieri nel match contro Flavio Cobolli. "Come sto? Sono riuscito a finire il match - aveva detto il serbo dopo la qualificazione alla semifinale - ma è stata una brutta caduta. Non ero ancora scivolato quest'anno ed è strano. Con il mio stile di gioco, i miei movimenti e il mio modo di scivolare, mi capita di cadere. Controlleremo la situazione con i fisioterapisti, spero sia tutto a posto in un paio di giorni". C'è ora attesa per capire le condizioni del fuoriclasse serbo, che a Londra punta al 25esimo Slam della carriera.