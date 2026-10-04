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Atp Pechino, Djokovic batte Zverev nei quarti e fa un favore a Sinner

Il serbo vola in semifinale, il tedesco deve rinviare i sogni di sorpasso in classifica

Novak Djokovic - (Afp)
Novak Djokovic - (Afp)
04 ottobre 2026 | 16.15
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic batte Alex Zverev e vola in semifinale al torneo Atp di Pechino. Il serbo 39enne, testa di serie numero 6, nei quarti di finale supera il tedesco, numero 1 del tabellone, per 4-6, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di 2h35'. Il successo consente al fuoriclasse di Belgrado di rimanere imbattuto in carriera nella capitale cinese: 35 incontri e altrettante vittorie, con la possibilità di conquistare il settimo titolo nel China Open. L'exploit di oggi è, indirettamente, anche un favore a Jannik Sinner. L'azzurro, fermo da 3 mesi per problemi al ginocchio, non rischia l'imminente sorpasso in classifica da parte di Zverev: per sperare di mettere la freccia, il tedesco avrebbe dovuto iniziare la trasferta cinese - che proseguirà a Shanghai - con il trionfo a Pechino.

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