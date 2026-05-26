Domenica 31 maggio l'Eroica Montalcino, in 2.500 per la X edizione

Montalcino è pronta ad accogliere la decima edizione di Eroica Montalcino, in programma domenica 31 maggio, con circa 2500 ciclisti al via sulle strade bianche della Val d’Orcia. Un traguardo importante per un evento che, in dieci anni, ha consolidato la propria identità e ampliato la partecipazione, mantenendo un forte legame con il territorio: «Molti arrivano per la prima volta, poi tornano: è il segno più chiaro che questo territorio lascia qualcosa», sottolinea Franco Rossi, presidente di Eroica Italia che organizza l’evento. Lo scrive l'organizzazione. Accanto alla presenza italiana si registra una partecipazione straniera pari a quasi il 30%. Tra i Paesi più rappresentati figurano Germania (13,4%), Svizzera, Austria, Regno Unito e Stati Uniti, seguiti da Belgio, Francia e Paesi Bassi. Complessivamente sono oltre trenta le nazioni presenti, con partecipanti provenienti anche da Australia, Giappone, Sudafrica ed Emirati Arabi Uniti. Ampia anche la rappresentanza italiana, con partecipanti provenienti da tutte le regioni. Toscana e Lombardia guidano la classifica con oltre il 25% ciascuna, seguite da Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Presenze diffuse lungo tutta la penisola, dal Lazio alla Sicilia.

Tra le curiosità di questa edizione c’è anche la varietà anagrafica dei partecipanti. Il più giovane tra gli italiani è Pietro, quattordicenne proveniente da Capannori (LU), mentre tra i più esperti si distingue Piero che arriva da Pontedera (PI). Tra le donne, la partecipante italiana più giovane è Georgiana, classe 2003, mentre la più esperta è Alba e arriva da Forlì. Anche tra gli stranieri si registra una grande varietà: il più giovane è Anton, quattordicenne dalla Germania, mentre tra i partecipanti più esperti si segnala Paolo residente in Svizzera. Tra le donne, la più giovane è Annachiara, diciassettenne dalla Svizzera, mentre la più esperta è Elisabeth, quasi settant’anni dall’Austria.

Tra i partecipanti di questa decima edizione ci sono anche alcuni ciclisti che hanno scelto di festeggiare il proprio compleanno proprio il 31 maggio, pedalando sulle strade bianche di Montalcino. Dalla Germania arriveranno Jörg (65 anni), Jürgen (51 anni), Axel (48 anni) e Cedric (40 anni). Dall’Italia, invece, festeggeranno in bicicletta Tiziano (52 anni) e Luca (34 anni).

In questi 10 anni sono cambiate molte cose: è cresciuto il numero di partecipanti, si è allargata la presenza internazionale, sono cambiati i ritmi e le abitudini. Ma c’è un elemento che è rimasto costante: il desiderio di tornare. Ci sono ciclisti che non hanno mai mancato un appuntamento con Eroica Montalcino, costruendo nel tempo un legame stabile con queste strade e con questo territorio. È una piccola comunità dentro la comunità dell’Eroica: persone che, anno dopo anno, hanno trasformato una partecipazione in un’abitudine, e un evento in un punto di riferimento.

Eroica Montalcino si sviluppa lungo tre giorni, trasformando il centro storico in uno spazio aperto di incontro tra ciclismo, cultura e territorio: «Eroica Montalcino non si organizza da soli: è la comunità che ogni anno rende possibile tutto questo e accoglie chi arriva come parte di qualcosa», spiega ancora Franco Rossi. Il programma si apre venerdì 29 maggio in Piazza del Popolo con le iniziative dedicate alla sostenibilità e alle nuove generazioni. Alle 9.30 è in programma l’incontro “I ragazzi incontrano il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, seguito alle 11.30 dalla presentazione: “Le 40 parole della mobilità sostenibile”. Nel pomeriggio, al Teatro degli Astrusi, dalle 17.00 alle 19.00 si tengono le attività “Colnago retrofitting” e il Museo del Ciclismo Bartali. Alle 18.00 è prevista la presentazione del libro “Fausto, il mio Coppi” di Luciana Rota. In serata, Piazza del Popolo diventa il centro dell’evento con “Made in Cyland” alle 18.30, la celebrazione della decima edizione alle 19.00 con Andrea Satta e Osvaldo Casanova, la musica live con “The Blend” alle 19.30 e, alle 20.00, l’accensione delle maglie luminose accompagnata dalla musica. Durante la giornata è visitabile anche la mostra fotografica degli studenti della scuola media di Buonconvento presso il Palazzo Comunale.

Sabato 30 maggio è il giorno più ricco di appuntamenti, tra incontri, attività e preparazione alla pedalata. Nel corso della giornata si svolgono attività come “Colnago retrofitting” (9.00–17.00), “Nutrizione e Bio-hacking” (10.00–19.00), la presentazione del libro “Una morte Eroica” di Carlo Simonelli alle 10.30 e l’incontro su Bartali 1936 con Marco Pasquini alle 11.00. Nel pomeriggio sono in programma la punzonatura e la pedalata con il Ciclo Club Eroica (ore 14.00 e 14.30), il BioBlitz sugli impollinatori (ore 15.00) e il plogging sulla Strada Bianca del Podere Casisano (ore 15.30), seguiti dalle degustazioni “Red Montalcino” a partire dalle 17.00. In serata si svolgono il concorso “Barba e Baffi” (ore 18.30), l’aperitivo all’Eroica Caffè (ore 19.30) e la cena Eroica nei quartieri (ore 20.00), mentre musica e intrattenimento accompagnano tutta la giornata nel centro storico.

Domenica 31 maggio: Pedalare resta il centro dell’esperienza. I percorsi di Eroica Montalcino si sviluppano sulle strade bianche della Val d’Orcia e delle colline del Brunello, attraversando borghi, vigneti e tratti di campagna che cambiano ritmo e paesaggio nel corso della giornata. Cinque itinerari diversi permettono a ciascuno di scegliere il proprio modo di stare su queste strade: c’è il percorso più lungo, che diventa un vero viaggio tra salite, sterrati e distanza; ci sono i percorsi intermedi, che permettono di trovare un equilibrio tra impegno e tempo per fermarsi; e ci sono i tracciati più brevi, pensati per vivere l’esperienza con più calma, tra ristori, soste e attraversamenti nei paesi.