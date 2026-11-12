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Italia, Donnarumma regala gol alla Francia e piovono critiche: "È tornato Paperumma"

L'errore del portiere azzurro è stato decisivio per il vantaggio siglato da Olise

L'errore di Donnarumma e il gol di Olise - Fermo immagine Rai
L'errore di Donnarumma e il gol di Olise - Fermo immagine Rai
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12 novembre 2026 | 21.18
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Piovono critiche su Gianluigi Donnarumma. Oggi, giovedì 12 novembre, gli azzurri hanno affrontato la Francia a San Siro nella quinta giornata di Nations League, in una partita condizionata fin dai primi minuti da un errore del portiere e capitano della Nazionale di Mancini.

Al 10' minuto Donnarumma si è reso protagonista di una vera e propria papera. Il portiere del Manchester City ha ricevuto il retropassaggio di un compagno, ha alzato la testa e ha scelto un improbabile cambio di campo con il destro, con il pallone che però non si è alzato ed è finito tra i piedi di Olise, che lo ha recuperato al limite dell'area, ha superato facilmente un avversario e ha siglato l'1-0.

Il vantaggio francese, insomma, è stato propiziato da un clamoroso errore di Donnarumma, che sui social ha ricevuto pesanti critiche. "Inaccettabile nel calcio di oggi avere un portiete totalmente negato con i piedi. Ne fa una ogni due partite", ha scritto un utente su X. Qualcuno ha rispolverato un soprannome poco lusinghiero: "Paperumma", mentre altri hanno messo in discussione la posizione del capitano azzurro: "Abbiamo tanti portieri bravi in Italia come Carnesecchi e ancora stiamo con Donnarumma?", "l'ultima apparizione dell'Italia ai Mondiali risale a prima che Donnarumma diventasse il portiere titolare, soltanto un caso?".

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