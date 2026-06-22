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Nuovo caso doping Schwazer, Stano attacca l'azzurro sui social: cos'è successo

Il campione olimpico della 20 km a Tokyo 2020 e campione mondiale della 35 km a Oregon 2022 ha commentato la il caso che ha coinvolto il campione olimpico della 50 km a Pechino 2008

Massimo Stano e l'attacco a Schwazer - IPA+ Ig
Massimo Stano e l'attacco a Schwazer - IPA+ Ig
22 giugno 2026 | 17.49
Redazione Adnkronos
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Il nuovo caso doping che ha travolto Alex Schwazer suscita reazioni nel mondo dell'atletica e della marcia azzurra. Tra i primi atleti a esporsi contro l'oro olimpico nella 50 chilometri di marcia a Pechino 2008 c'è Massimo Stano. Il campione olimpico della 20 km a Tokyo 2020 e campione mondiale della 35 km a Oregon 2022 ha commentato la notizia della conferenza stampa indetta da Schwazer con sarcasmo: "Cosa sarà stato contaminato?" chiede l'atleta in una storia su Instagram, dando poi tre opzioni: "Pomata, bistecca, asciugamano in palestra".

Una reazione abbastanza dura da parte dell'azzurro, comunque non isolata. Allusioni alla vicenda di Schwazer si leggono anche nelle storie Instagram della campionessa olimpica di Tokyo Antonella Palmisano (anche lei nella 20 chilometri), che non entra nel merito limitandosi a una serie di emoji, con un riferimento a Netflix per alludere forse alla docuserie sulla storia di Schwazer prodotta dalla piattaforma.

Qualche mese fa, tra l'altro, Palmisano aveva parlato così in un'intervista a Vanity Fair: "Ritengo che chi tradisce i valori dello sport debba essere allontanato in maniera definitiva".

Durante la conferenza stampa di oggi, Schwazer ha risposto anche a una domanda sul tema: "Cosa dico? In bocca al lupo per gli Europei. Non ho altro da aggiungere".

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Doping Schwazer caso doping Schwazer Alex Schwazer
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