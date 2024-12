Clamoroso autogol in Lecce-Monza. Nel lunch match della sedicesima giornata di Serie A, Patrick Dorgu, terzino dei padroni di casa, si è reso protagonista dell'autorete del momentaneo pareggio ospite. Al 37', su un lancio in avanti dei brianzoli, il danese salta e colpisce il pallone di testa per passarlo al suo portiere. Falcone però era già uscito dai pali e stava andando incontro al compagno, venendo così superato dalla spera. Il pallone rotolo quindi in rete tra l'incredulità generale.

One of the best own goals ever. Patrick Dorgu👏👏👏



pic.twitter.com/3SGq0UVfN6 — Rafael Lmao (@rafael_lmao) December 15, 2024

Il Lecce riuscirà comunque a tornare in vantaggio sul finire di tempo grazie al gol di Krstovic, che in precedenza aveva sbagliato un calcio di rigore.