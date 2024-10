Douglas Luiz si ritrova la casa svaligiata dopo la sfida Juventus-Lazio. Il centrocampista bianconero chiude la serata con pessime notizie: i ladri si sono introdotti nella sua abitazione portando via orologi e preziosi per un bottino, a quanto pare, da centinaia di migliaia di euro. Nel bottino, anche gioielli della compagna Alisha Lehmann, calciatrice della Juventus Women.

La notizia rimbalza sui social e, in particolare su X, catalizza l'attenzione di tifosi che ancora discutono per gli episodi che hanno coinvolto Douglas Luiz nel match di ieri sera. Il brasiliano, secondo il ds laziale Angelo Mariano Fabiani, avrebbe dovuto essere espulso per "un pugno" rifilato al biancoceleste Patric. Le immagini televisive documentano un colpo che il verdeoro rifila alla schiena dell'avversario: non un pugno, ma comunque un contatto che il Var avrebbe potuto esaminare. Douglas Luiz, non proprio un valore aggiunto per la Juve in questo avvio di stagione, chiude il match con un'ammonizione per un fallo su Rovella.

Su X, la notizia del furto diventa l'assist per commenti al vetriolo legati agli episodi di campo. "Se l'arbitro lo avesse mandato a casa in anticipo (come doveroso!), magari tutto questo non sarebbe successo!", scrive un utente. "Godo, ti è andata bene in campo.. un po’ meno fuori", si legge in un altro post. "Non c’è più rispetto neanche tra colleghi", un altro tweet. "Sono stati gli ultras kaziali, infuriati per la sua mancata espulsione sul risultato di 0-0", l'ipotesi ironica di un altro utente.