Paulo Dybala si allontana dalla Roma? Forse. Dopo il rifiuto estivo alla ricca proposta araba e le grandi difficoltà incontrate dai giallorossi in questo inizio di stagione, l’argentino potrebbe decidere di partire già a gennaio. Tra le possibili destinazioni c’è il Galatasaray, in Turchia, con voci diventate nelle ultime ore sempre più insistenti.

L'agente di Dybala a Istanbul

A supportare l’ipotesi, la notizia – data da Sports Digitale - che l'agente Carlos Novel (che fa parte dell'entourage della Joya) sia arrivato a Istanbul per incontrare il consiglio direttivo del Galatasaray, assistendo tra l’altro alla vittoria per 4-3 contro il Trabzonspor dal box presidenziale. Tutto documentato da foto e video, presto diventati virali sui social. Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, inoltre, solo poche settimane fa il tecnico della squadra Okan Buruk è stato visto in Italia ed è stato fotografato a cena con George Gardi, intermediario che negli ultimi anni ha portato in Super Lig diversi calciatori come Icardi, Zaniolo e Osimhen.

Dybala e la Roma

La situazione in casa Roma è nota. Dybala ha una clausola da 12 milioni di euro, ma il suo contratto scadrà a fine stagione e per il Galatasaray affondare adesso il colpo potrebbe portare anche a uno sconto. Non solo: un eventuale trasferimento dell’argentino in Turchia risolverebbe ai giallorossi il problema del rinnovo automatico, che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze totali nei 3 anni di contratto (al momento, mancano 8 presenze da almeno 45 minuti per l’attivazione della clausola).