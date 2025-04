Dybala nuovo ambasciatore Laureus: "E' un grande onore"

L'attaccante della Roma e campione del mondo con l'Argentina, Paulo Dybala, è stato nominato oggi Ambasciatore Laureus. Il trentunenne calciatore argentino ha dato il via al suo nuovo incarico con una visita al programma Laureus Sport for Good a Roma e lunedì parteciperà alla 25esima edizione dei Laureus World Sports Awards a Madrid.

Dybala ha vinto cinque titoli di Serie A con la Juventus e il Mondiale con l'Argentina nel 2022. La stella argentina, che ora gioca per la Roma, ha visitato mercoledì 'Calcio Insieme', un progetto con sede nella Capitale sostenuto dalla Fondazione As Roma che usa il calcio per aiutare i bambini con disabilità intellettive. Oltre 30 bambini e ragazzi hanno incontrato il nuovo Laureus Ambassador.

"È un grande onore entrare a far parte di Laureus come Ambasciatore. Sono stato ispirato nello scoprire l'incredibile lavoro che svolgono e vedere "sport for good" in azione durante la mia visita a 'Calcio Insieme' è stata un'esperienza fantastica. La missione di Laureus, quella di usare lo sport come veicolo di cambiamento sociale, è fonte di ispirazione e non vedo l'ora di partecipare alla speciale cerimonia di premiazione del 25° anniversario dei Laureus Awards a Madrid, in compagnia di numerose leggende dello sport. Quest'anno, alla cerimonia di premiazione insieme a Dybala ci saranno numerosi campioni, tra cui la star dello sport spagnolo Rafael Nadal.