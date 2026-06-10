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El Shaarawy e Ludovica Pagani sposi, il matrimonio sostiene un progetto solidale

Stephan e Ludovica: "Desideravamo che questa gioia potesse essere condivisa anche con chi sta vivendo un momento difficile"

Matrimonio El Shaarawy-Pagani
Matrimonio El Shaarawy-Pagani
10 giugno 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver celebrato nelle scorse settimane la loro cerimonia civile, Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno scelto di condividere il percorso del loro matrimonio sostenendo un progetto dedicato al supporto psicologico dei bambini in cura oncologica e delle loro famiglie promosso dall’Associazione Andrea Tudisco Odv di Roma. Al posto dei tradizionali regali di nozze, gli sposi hanno deciso di invitare amici e ospiti a contribuire a un’iniziativa solidale capace di offrire ascolto, vicinanza e sostegno emotivo a famiglie che affrontano momenti di grande fragilità.

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L’Associazione Andrea Tudisco, attiva da oltre vent’anni, ospita gratuitamente bambini affetti da gravi patologie e i loro familiari presso le proprie case di accoglienza, garantendo assistenza, ospitalità e percorsi di supporto psicologico continuativo. “Abbiamo riflettuto a lungo su ciò che fosse davvero importante per noi nel giorno più bello della nostra vita”, spiegano Stephan e Ludovica. “Desideravamo che questa gioia potesse essere condivisa anche con chi sta vivendo un momento difficile. Per questo abbiamo scelto di sostenere un progetto che potesse avere un impatto concreto e duraturo nel tempo”.

La raccolta fondi contribuirà a finanziare sedute di supporto psicologico rivolte ai bambini e alle loro famiglie durante tutte le fasi della malattia e del percorso terapeutico. La scelta assume un significato ancora più profondo in un momento di cambiamento personale e professionale per Stephan El Shaarawy, che ha recentemente concluso il suo percorso con l’As Roma dopo anni vissuti con grande legame umano e sportivo con la città e i suoi tifosi. Gli sposi seguiranno personalmente gli sviluppi del progetto sostenuto, con l’obiettivo di accompagnarne nel tempo la crescita e l’impatto concreto sulle famiglie coinvolte.

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As Roma El Shaaray Ludovica Pagani
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