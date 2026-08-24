C'è una canzone di Emma, 'L'amore non mi basta', uscita nel 2013, che a distanza di oltre 13 anni ha assunto un nuovo significato. Negli ultimi mesi, il brano è tornato virale sui social grazie ai tifosi di Paulo Dybala, l'attaccante della Roma con un passato nel Palermo e nella Juventus. Un percorso calcistico che i tifosi non hanno dimenticato e che ricordano con nostalgia. Proprio per questo, sui social social sono comparsi numerosi video dedicati al calciatore argentino con 'L'amore non mi basta' come colonna sonora.

Il trend ha coinvolto soprattutto i tifosi bianconeri, che hanno associato il brano alle immagini di Dybala con la maglia della Juve, e quelli rosanero, che hanno invece ricordato con nostalgia i momenti più significativi dell'attaccante nel Palermo.

A rendere ancora più speciale questo legame è stato lo scambio di affetto tra Dybala ed Emma. Dopo mesi in cui il trend ha continuato a diffondersi tra i social, il calciatore ha deciso di regalare alla cantante salentina una maglia della Roma con il suo numero 21, autografata e accompagnata dalla dedica: "Per Emma, con affetto". Emma ha condiviso sui social la foto della maglia, ringraziando poi il calciatore.