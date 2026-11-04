Europa League, Il Milan prova a fermare la sorpresa Ferencvaros

– Milan e Juventus si rituffano in Europa League con lo spirito a mille viste le vittorie, pesantissime, nei big match di campionato dello scorso weekend. Entrambe vanno a caccia di tre punti fondamentali per proseguire la corsa continentale ma, tra le due, è il Diavolo a non poter sbagliare. I rossoneri, al momento, sono fermi a quota tre punti e devono per forza centrare la vittoria contro la rivelazione Ferencvaros, primo a punteggio pieno. Gli esperti Sisal vedono una vittoria del Milan a 1,33 rispetto all’8,00 degli ungheresi mentre si scende a 5,25 per il pareggio. I rossoneri, finora, hanno disputato tre partite dove ha sempre segnato solo una squadra; al contrario il Fere ha sì sempre vinto ma regalando almeno un gol agli avversari. Normale che Goal e No Goal si equivalgano a 1,85. Un gol dalla panchina, a 2,50, potrebbe fare la differenza al pari di un’espulsione, offerta a 8,00, o di un rigore, dato a 2,75. Francesco Camarda, a 2,40, cerca la prima gioia stagionale mentre Alphadjo Cisse, gol o assist a 1,57, vuole essere protagonista anche in Europa. Gli ungheresi si affidano a Kristoffer Zachariassen, trequartista islandese, che sta vivendo una stagione da favola: 11 gol e 7 assist in stagione. Una marcatura a San Siro è offerta a 5,00.

La Juventus è attesa dall’AZ Alkmaar il quale, dopo la sconfitta all’esordio in Europa League, ha messo insieme due successi. Gli olandesi sono formazione da non sottovalutare anche se, in campionato, stanno attraversando un periodo tutt’altro che felice. Gli esperti Sisal ritengono i bianconeri favoriti a 2,05 rispetto al 3,40 dei padroni di casa con il pareggio offerto a 3,50. Storicamente l’Olanda non è terra di conquista per la Juventus che, a queste latitudini, si è imposta solo in 3 occasioni su 12 trasferte. L’Over, a 1,75, si fa preferire di poco all’Under, offerto a 1,95: ne consegue che un risultato esatto di 2-1 è dato a 11 per l’AZ mentre quello a favore dei bianconeri è offerto a 8,50. Un Ribaltone, a 6,75, non è da escludere al pari di un intervento del VAR, a 3,50, da parte dell’arbitro. Tre gol nelle prime tre uscite europee: questo il biglietto da visita di Nick Woltemade, a segno a 3,00, che ha nel mirino Roby Baggio e Darko Kovacevic capace di segnare in quattro gare consecutive con la maglia della Juve. Al suo fianco potrebbe agire Jeremie Boga, assist a 4,50. In casa AZ, l’uomo più pericoloso appare Max Meerdink, già due volte a segno in Europa: la terza marcatura nella competizione è offerta a 3,25.