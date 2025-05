European Golden Boy, svelati i primi 100 giovani, solo 2 italiani

È partito oggi dal cuore dell’Italia, e in particolare dal borgo di Solomeo, il viaggio che porterà all’elezione dell’European Golden Boy 2025, premio istituito da Tuttosport nel 2003 e giunto alla 23ª edizione: sul palco del teatro Cucinelli è stato svelato il primo aggiornamento del Golden Boy Football Benchmark Index con i 100 migliori giocatori Under 21 che militano in un campionato europeo. L’analisi di questo primo aggiornamento, affidata all’ideatore del premio Massimo Franchi, è stata la punta di diamante di un evento che ha coinvolto grandi nomi del panorama calcistico: accolti da Brunello Cucinelli, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – “La Serie A ambasciatrice dell’Italia nel mondo” –, Giorgio Chiellini – “MLS, cosa possiamo imparare dalla crescita del modello americano?” –, Adriano Galliani (che ha coinvolto Claudio Ranieri, accolto da una standing ovation) e Giovanni Branchini – “Calciomercato: storie, intuizioni e algoritmi” –, Federico Mari – “L’umanesimo del nuovo calcio” – e Gianluigi Buffon che, insieme al padrone di casa, ha raccontato “Il talento italiano”. Presenti in platea anche Fabio Cannavaro, Christian Vieri, Marco Materazzi e Ciro Ferrara.

In testa c’è ancora Lamine Yamal, attaccante classe 2007 del Barcellona e vincitore dell’ultima edizione che, come previsto da regolamento, non potrà essere rieletto avendo già vinto il trofeo almeno una volta. Alle sue spalle, sul podio, il compagno di squadra Pau Cubarsí (difensore catalano, classe 2007) e Désiré Doué, attaccante francese classe 2005 del PSG. Il valore di mercato di questo podio è pari a 306,4 milioni di euro, mentre il valore di mercato complessivo della lista è di 1.710, 9 milioni di euro.

La Ligue 1 e la Premier League sono i due campionati più rappresentati, con 14 giocatori ciascuno, seguiti dalla Bundesliga (11) e dalla Liga (8). La Francia è anche la Nazione più rappresentata (17 giocatori) e stacca il Belgio al secondo posto (10) e l’Inghilterra e la Spagna (8) al terzo. Solo due gli italiani Leoni e Comuzzo oltre a Alex Jimenez (Milan), Assane Diao (Como) e Kenan Yildiz (Juventus) della Serie A. Il club con più giocatori in lista è il Chelsea (4), seguito da Tottenham, Barcellona, Lipsia, Monaco e Bruges (3). Barcellona, PSG e Arsenal vantano 2 giocatori a testa nella top ten. Ci sono 3 portieri in lista, cui si aggiungono 39 difensori, 26 centrocampisti e 32 attaccanti. Il più giovane è Konstantinos Karetsas, centrocampista belga di origini greche del Genk nato il 19/11/2007, che occupa l’82ª posizione del GBFB Index.