circle x black
Cerca nel sito
 

Europei atletica, Jacobs si ferma durante la finale dei 100 metri: cos'è successo

Il fuoriclasse azzurro, favorito per l'oro, ha accusato un problema fisico a Birmingham

L'infortunio di Jacobs - frame tv
L'infortunio di Jacobs - frame tv
11 agosto 2026 | 23.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Finisce malissimo la seconda giornata di gare agli Europei di Birmingham per l'Italia oggi, martedì 11 agosto. Marcell Jacobs, costretto a fermarsi durante la finale dei 100 metri, non riesce a confermarsi campione europeo. L'azzurro parte malissimo e il suo movimento appare subito strano, soprattutto considerando la grande semifinale corsa pochi minuti prima (vinta in pieno controllo in 10.08). Dopo 6-7 appoggi, intorno ai 40 metri, Jacobs decide di mollare. L'oro va al britannico Glave (10.09) ed è doppietta per la Gran Bretagna, che agguanta anche l'argento con Azu. Bronzo al tedesco Ansah. Sesto l'altro azzurro Ali.

Infortunio Jacobs agli Europei, cos'è successo

L'azzurro ha parlato così alla fine della gara ai microfoni di Rai Sport: "Mi sentivo bene dopo la semifinale, quando ho provato il blocco in riscaldamento ho sentito un fastidio fortissimo all'adduttore. Mi sono messo sui blocchi, ero pronto a rompermi tutto per questa gara. Fa parte del gioco, non sono uno che molla e si dispera".

Jacobs ha poi aggiunto: "Bisogna capire qual è il problema e si va avanti. Mi sentivo veramente bene dopo la semifinale, poi ho avuto questo problema. Non sapevo, sui blocchi, se sarei arrivato in fondo. Ero pronto a dare il 200% ma certe cose non si possono controllare. La staffetta? Ora dovremo fare gli accertamenti per capire l'entità del problema e poi capiremo tutto il resto. Vincere il terzo oro europeo sarebbe stato storico? Sono amareggiato, ma non posso farci nulla: so di aver lavorato bene, ma questo è un altro insegnamento nella mia carriera"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jacobs Marcell Jacobs Jacobs infortunio Europei atletica
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza