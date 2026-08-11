Finisce malissimo la seconda giornata di gare agli Europei di Birmingham per l'Italia oggi, martedì 11 agosto. Marcell Jacobs, costretto a fermarsi durante la finale dei 100 metri, non riesce a confermarsi campione europeo. L'azzurro parte malissimo e il suo movimento appare subito strano, soprattutto considerando la grande semifinale corsa pochi minuti prima (vinta in pieno controllo in 10.08). Dopo 6-7 appoggi, intorno ai 40 metri, Jacobs decide di mollare. L'oro va al britannico Glave (10.09) ed è doppietta per la Gran Bretagna, che agguanta anche l'argento con Azu. Bronzo al tedesco Ansah. Sesto l'altro azzurro Ali.

Infortunio Jacobs agli Europei, cos'è successo

L'azzurro ha parlato così alla fine della gara ai microfoni di Rai Sport: "Mi sentivo bene dopo la semifinale, quando ho provato il blocco in riscaldamento ho sentito un fastidio fortissimo all'adduttore. Mi sono messo sui blocchi, ero pronto a rompermi tutto per questa gara. Fa parte del gioco, non sono uno che molla e si dispera".

Jacobs ha poi aggiunto: "Bisogna capire qual è il problema e si va avanti. Mi sentivo veramente bene dopo la semifinale, poi ho avuto questo problema. Non sapevo, sui blocchi, se sarei arrivato in fondo. Ero pronto a dare il 200% ma certe cose non si possono controllare. La staffetta? Ora dovremo fare gli accertamenti per capire l'entità del problema e poi capiremo tutto il resto. Vincere il terzo oro europeo sarebbe stato storico? Sono amareggiato, ma non posso farci nulla: so di aver lavorato bene, ma questo è un altro insegnamento nella mia carriera"