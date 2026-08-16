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Europei di atletica, oggi ultima giornata: orari, programma e dove vederli tv (in chiaro)

Italia a caccia di nuove medaglie a Birmingham

Larissa Iapichino - Afp
Larissa Iapichino - Afp
16 agosto 2026 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, domenica 15 agosto, si conclude la rassegna continentale di scena in Inghilterra. L'Italia sogna un'altra medaglia nella maratona con Pietro Riva, Sofiia Yaremchuk e Rebecca Lonedo, ma anche nei 3000 siepi con Osama Zoghlami e con le staffette (4×100 mista, 4×400 maschile e 4×400 femminile). Favorita per la vittoria nel salto in lungo invece Larissa Iapichino.

Europei di atletica, il programma

Il programma dell'ultima giornata degli Europei di atletica:

8.30 Maratona femminile (Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk)

9.10 Maratona maschile (Chevrier, Jaafari, Meucci, Ouhda, Riva)

20.30 Salto con l’asta maschile, finale (Oliveri)

20.55 Tiro del giavellotto femminile, finale (Padovan)

21.05 Salto in lungo femminile, finale (Iapichino)

21.35 4×100 mista, finale (Italia)

22.13 1500 metri femminile, finale (Cavalli)

22.33 4×400 femminile, finale (Italia)

22.48 4×400 maschile, finale (Italia)

Europei di atletica, dove vederli in tv

RaiSportHD trasmette dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 8.25 alle 13.00 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 21.00 in poi) e Sky Sport Arena. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

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