George Russell centra la pole position del Gp del Qatar. Oggi, sabato 28 novembre, sul circuito inglese di Lusail il pilota inglese della Mercedes gira in 1'21"695 precedendo il compagno di squadra e campione del mondo Kimi Antonelli (1'21"823) che domani partirà accanto a lui in prima fila. Seconda fila tutta McLaren con Lando Norris (1'22"175) davanti a Oscar Piastri (1'22"245) e terza fila per la Red Bull con il francese Isack Hadjar (1'22"291) a fare meglio dell'olandese e 4 volte iridato Max Verstappen (1'22"332). Settimo tempo e quarta fila per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'22"955) che precede la Racing Bull di Arvid Lindblad (1'23"032) e l'altra Rossa dell'inglese e 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton (1'23"108) che chiude al nono posto. Domani il penultimo Gp dell'anno scatterà alle ore 17.