Fair Play, Bellandi: "Il rispetto è la chiave di tutto, nello sport e nella vita"

"Io sono estremamente grata di questo premio. E' bellissimo rappresentare i valori del rispetto, che sono fondamentalmente i valori più importanti dello sport. Nel judo in particolare il rispetto è la chiave di tutto. Dal saluto al rispetto per l'avversario, in uno sport di combattimento, che tu vinca o che tu perda, devi sempre onore alla persona che tu hai davanti". Lo ha detto Alice Bellandi, recente campionessa del mondo di judo, parlando a margine del Premio internazionale Fair Play Menarini a Firenze.