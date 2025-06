Fair Play Menarini, Malagò (Coni): "Esempi che lo sport e gli atleti devono emulare"

“Sono gli esempi queste storie su cui lo sport deve andare avanti, sono gesta da emulare. Sarebbe bello che ogni atleta nel momento in cui si dovesse trovare in queste situazioni si comporti come questi ragazzi. Ho ricordato che il primo a vincere è stato Eugenio Monti per le olimpiadi di Innsbruck. Più questo si fa e più lo sport prende punti”, dichiara Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione dell’29° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole, nella Sala d’Onore del Coni a Roma. “Io all’inizio non credevo che tutti questi atleti potessero venire dagli angoli più lontani del mondo, poi ti ritrovi con i grandi dello sport, sono stati bravissimi e sono multidisciplinari, sia piccole che grandi federazioni”.