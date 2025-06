Fair Play Menarini, Metrocittà Firenze: "Sport come scuola di coesione civile"

"Ringraziamo Menarini per avere promosso questo premio quest'anno a Fiesole e nel territorio metropolitano. 'Fair Play' fa emergere i valori dello sport che sono preparazione, lealtà, rispetto e amicizia. Lo sport è cultura che costruisce società una società più coesa. La Costituzione ha riconosciuto lo Sport come elemento decisivo per promuovere il benessere sociale . Per questo bisogna avviare azioni importanti non solo per create campioni ma per rendere protagonisti i nostri giovani nella trasmissione dei valori di rispetto e lealtà nella società civile". Lo ha dichiarato Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport, alla presentazione della nuova edizione del Fair Play Menrini nella sede della presidenza della Regione Toscana.

"Bello aver voluto ancora una volta sul nostro territorio celebrare questo momento che vedrà arrivare grandi campioni nazionali e internazionali. Ma ancora più importante aver dato a chi eccelle nello studio e nello sport una opportunità di crescita", ha aggiunto Armentano.