Fair Play, Thorpe: "il vero campione ispira e vive il rispetto ogni giorno"

"Non credo che sia importante parlare solo di fair play quando si tratta di sport o di vita: penso che sia altrettanto importante il modo in cui si compete o il modo in cui si vive la propria vita, tanto quanto i risultati che si ottengono. Per me la prova di un vero campione è una persona che viene ispirata da coloro che l'hanno preceduta, e che continua a ispirare altre persone nel futuro". Lo ha detto Ian Thorpe, leggenda australiana del nuoto con cinque ori olimpici, parlando a margine del Premio internazionale Fair Play Menarini a Firenze, dove riveste la carica di Ambasciatore Fair Play Menarini.